Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban prijavljen je policiji nakon što je snimljen kako tokom vožnje skida obije ruke sa volana.

Prijava je podnijeta zbog video-snimka na kojem se vidi kako Orban vozi ka poslu iz svog doma, pritom veselo pjevajući, neposredno pred izbore 12. aprila. Tokom vožnje pjevao je predizbornu pesmu "Mađarsko selo je zazelenelo, proleće je stiglo".

U jednom trenutku Orban je uzviknuo: "Hajde da se zabavljamo! Takva je situacija", nakon čega je podigao obije ruke u vazduh i nastavio da pjeva. Iz policije su potvrdili za medije da je povodom ovog slučaja podnijeta prijava

Iz Glavne policijske uprave Budimpešte saopšteno je da je "događaj privukao pažnju javnosti i da je prijava evidentirana", ali da je ona potom odbijena.

"Policijska uprava Budimpešte odbacila je prijavu za manji saobraćajni prekršaj 15. aprila 2026. godine, na osnovu člana 80 a) Zakona II iz 2012. godine o prekršajima, postupku za prekršaje i sistemu za registraciju prekršaja (prijavljeno djelo nije prekršaj)", naveli su iz policije, prenosi Blikk.