“Ova osoba je 28. januara 2026.godine, kao policijski službenik, zloupotrijebila službeni položaj na način što je osobi M.R. u telefonskom razgovoru saopštila operativne informacije do kojih je došla u vršenju službe”, zaključili su.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred Osnovnim sudom u Podgorici, protiv policijskog službenika B.B. zbog krivičnog djela prevara, krivičnog djela utaja i krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

“Okrivljeni B.B. je doveo u zabludu više lica ponaosob da je potrebno da mu na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu uplate novčane iznose, i to oštećena E.Š. iznos od 9.400 eura, oštećeni V.B. iznos od 8.000 eura, oštećeni D.Š. i T.Š. iznos od 13.000 eura, oštećeni J.U. iznos od 6.000 eura, oštećeni B.M. i M.V. iznos od 10.000 eura, oštećeni B.Z. iznos od 1.500 eura i oštećeni G.P. iznos od 14.000 eura, nakon čega prodaja nije realizovana, niti je okrivljeni imao ovlašćenja za prodaju placa i primanje novca na svoj račun i u ime prodavca”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, okrivljeni je prisvojio i tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena, na način što je zaključio ugovor sa oštećenim privrednim društvom „S.M.“, kojim mu je na korišćenje predato vozilo, koje je isti zadržao i nakon naznačenog roka.

“Ova osoba je 28. januara 2026.godine, kao policijski službenik, zloupotrijebila službeni položaj na način što je osobi M.R. u telefonskom razgovoru saopštila operativne informacije do kojih je došla u vršenju službe”, zaključili su.