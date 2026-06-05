Kako su kazali, na lokalnom nivou, saobraćaj prema Aerodromu Tivat odvijaće se nesmetano do 15 sati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Putni pravac Podgorica – Cetinje – Budva – Tivat (Aerodrom Tivat) trenutno je otvoren za saobraćaj i odvija se nesmetano, saopšteno je nezvanično CdM-u iz Uprave policije.

“Obavještavamo građane da će navedeni putni pravci danas ponovo od 15.00 časova biti zatvoreni za saobraćaj do daljnjeg, uz primjenu ranije najavljenih mjera ograničenja, ukoliko posebni razlozi bezbjednosti ne budu zahtijevali promjenu navedenog režima”, naveli su iz policije.

Kako su kazali, na lokalnom nivou, saobraćaj prema Aerodromu Tivat odvijaće se nesmetano do 15 sati.

“Nakon toga će za sve putne pravce važiti privremena ograničenja u skladu sa uspostavljenim režimom saobraćaja”, zaključuju iz policije.