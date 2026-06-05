Povrijeđeno šest osoba među kojima je i dvoje djece u nesreći kod Niša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je povrijeđeno čak šest osoba među kojima je i dvoje djece u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Niš - Malča, na dionici koja je paralelna sa auto-putem Niš - Pirot, saznaje "Informer". Povrijeđeni su vozači i putnici iz dva vozila.

"U jednom automobilu bila je porodica sa dvoje djece, a u drugom dvojica muškaraca. Na mjesto nesreće uputili smo dvije ekipe, nakon zbrinjavanja na licu mjesta svi su prebačeni u niški Univerzitetski klinički centar.

O stepenu povreda ne možemo za sada da se izjasnimo precizno, pacijenti imaju prelome nogu, bolove u stomaku, ugruvani su ali će se niihovo stanje znati tek nakon kompletne dijagnostike. U nišku bolnicu prebačeni su u stabilnom stanju, u nesreći nije bilo stradalih lica", rekao je dr Mersid Malagić za pomenuti list.

Povrijeđena djeca su mlađeg uzrasta. Zasad nije poznato kako se nesreća dogodila, policija obavlja uviđaj zbog čega se vozila propuštaju naizmenično.

(Informer/MONDO)