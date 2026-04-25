Vašington tvrdi da su mete bili „narko-teroristi“, organizacije za ljudska prava upozoravaju na nezakonita ubistva

Američka vojska saopštila je da je u istočnom Pacifiku pogodila čamac, pri čemu su poginule dvije osobe, u najnovijoj operaciji usmjerenoj protiv, kako navode, krijumčarenja narkotika.

Iz američke Južne komande navode da su plovilom upravljale „označene terorističke organizacije“, iako nijesu precizirali o kojim grupama je riječ. Takođe je saopšteno da među američkim snagama nije bilo povrijeđenih, dok su poginuli opisani kao „muški narko-teroristi“.

„Obavještajni podaci potvrdili su da je plovilo koristilo poznate rute za šverc droge u istočnom Pacifiku i da je učestvovalo u krijumčarenju narkotika“, navodi se u saopštenju objavljenom na mreži Iks.

On April 24, at the direction of#SOUTHCOMcommander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom)April 25, 2026

Američka vojska objavila je i kratak video snimak napada, a riječ je o jednom u nizu sličnih udara koji su izvedeni u toj oblasti posljednjih sedmica.

Administracija predsjednika Donald Trump intenzivirala je operacije protiv plovila za koja tvrdi da su uključena u trgovinu drogom. Prema dostupnim podacima, od septembra je u tim akcijama poginulo više od 170 ljudi.

Međutim, stručnjaci i organizacije za ljudska prava osporavaju zakonitost ovih operacija. Human Rights Watch i Amnesty International ocijenili su da se radi o „nezakonitim vansudskim ubistvima“.

Sličan stav iznio je i American Civil Liberties Union, navodeći da su optužbe protiv meta „nepotkrijepljene tvrdnje koje šire strah“, te upozoravajući na moguće kršenje međunarodnog prava.