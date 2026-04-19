Kako bi spriječila poremećaje u svetskoj trgovini, američka strana ističe da ne planira da ograničava kretanje brodova koji plove ka ili iz luka van Irana.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Izjava američkog predsjednika Donald Trump da je iransko zatvaranje Ormuskog moreuza "čudno", uz obrazloženje da je američka blokada "već zatvorila prolaz", otvorila je pitanje stvarne prirode mjera koje sprovode dvije strane.

Iako se i iranske i američke aktivnosti često opisuju kao blokada, njihovi ciljevi i način sprovođenja značajno se razlikuju.

Kako prenosi Index.hr, Iran je preko svog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost najavio uspostavljanje stroge kontrole nad saobraćajem kroz moreuz, koja bi trajala do završetka sukoba i uspostavljanja trajnog mira u regionu. Prema toj odluci, brodovi će biti podvrgnuti detaljnim kontrolama, uključujući prikupljanje podataka, izdavanje dozvola za prolaz, kao i naplatu naknada za bezbjednosne i druge usluge.

U praksi, takav pristup znači djelimično ograničavanje plovidbe i jačanje iranske kontrole nad jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

S druge strane, američka blokada, kako ju je prvobitno predstavio Tramp, podrazumijevala bi širi obuhvat, uključujući i presretanje brodova koji sarađuju sa Iranom ili plaćaju naknade za prolaz.

Međutim, zvanično tumačenje američke vojske je drugačije. Fokus mjera usmjeren je na blokiranje iranskih luka, a ne na potpuno zatvaranje samog moreuza za međunarodni saobraćaj.

Američka strana naglašava da nema namjeru da ometa slobodu plovidbe brodovima koji putuju ka ili iz luka van Irana, čime nastoji da očuva kontinuitet globalne trgovine.

U praksi, to znači da Iran aktivno pokušava da kontroliše i ograniči saobraćaj kroz moreuz, dok Sjedinjene Američke Države svoje mjere prvenstveno koriste kao instrument ekonomskog pritiska na Iran, bez formalne zabrane prolaza za druge zemlje.