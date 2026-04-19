Sumnja na porodično nasilje, napadač ubijen u razmjeni vatre s policijom

Izvor: You Tube / CBS New York / Screenshoot

U masovnoj pucnjavi u Šrivport, u američkoj saveznoj državi Luizijana, ubijeno je osmoro djece, prenose američki mediji.

Kako je saopštila Policijska uprava Šrivporta, žrtve su uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina, a tragedija se dogodila u naselju Sedar Grouv i, prema prvim informacijama, povezana je sa porodičnim nasiljem.

Pucnjava se dogodila u nedjelju oko šest časova ujutru po lokalnom vremenu, potvrdio je načelnik policije Vejn Smit.

U incidentu su povrijeđene i dvije odrasle žene koje su zadobile prostrelne rane glave, ali su preživjele. Jedan dječak je takođe povrijeđen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre sa policijom nakon potjere u oblasti Bosijer parohija, saopštila je državna policija Luizijane.

Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, dok nadležni sprovode intenzivnu istragu. Više informacija o ovom slučaju biće saopšteno naknadno.