Tramp saopštio da Iran sprema ponudu koja bi trebalo da bude povoljna po Sjedinjene Države.

Američki predsjednik Donald Tramp je u razgovoru za "Rojters" izjavio da ima informacije da Iran sprema ponudu koja bi trebalo da ispuni američke zahtjeve, prenosi "Skaj Njuz". On trenutno ne zna detalje te ponude, ali zna da se ona priprema i da navodno sadrži tačke koje bi mogle da zadovolje uslove Sjedinjenih Država.

"Pripremaju ponudu, vidjećemo. Trenutno ne znam kakva je ponuda. Američki zvaničnici pregovaraju sa ljudima u Iranu koji su tamo sada glavni", objasnio je Tramp u telefonskom razgovoru.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.