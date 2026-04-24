Iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama otkrio glavni uslov za nastavak pregovora Irana sa Sjedinjenim Državama.

Izvor: saeediex/Shutterstock/Shady Alassar / AFP / Profimedia

Iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Ali Bahreini, je u razgovoru za "BBC Radio" izjavio da je glavni uslov Irana za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustava blokade iranskih luka i prilaza Ormuskom moreuzu, javlja britanski list "Gardijan". Pošto je na snazi prekid vatre, koji je počeo 8. aprila i produžen je na neodređeno 22. aprila, Bahreini smatra da je blokada iranskih luka "ozbiljno kršenje uslova tog prekida vatre" u ratu na Bliskom istoku koji traje od 28. februara.

"Blokada iranskih luka krši odredbe prekida vatre. Ne želimo da pregovaramo ako će to drugoj strani pružiti priliku da se pripreme za nove napade na Iran.

Potreban nam je realističan pristup od strane Sjedinjenih Država. Taj pristup mora Iran da odobri i da bude u skladu sa pravima Irana", objasnio je Bahreini.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.