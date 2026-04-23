Donald Tramp naređuje američkoj mornarici da uništi sve brodove koji postavljaju mine u Ormuskom moreuzu.

Američki predsjednik Donald Tramp izdao je direktivu američkoj mornarici, naređujući joj da upotrebi smrtonosnu silu protiv svih brodova za koje se sumnja da postavljaju mine u Ormuskom moreuzu.

"Naredio sam mornarici Sjedinjenih Država da puca i uništi svaki brod, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, 159 njih, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Nema oklijevanja. Pored toga, naši "čistači" mina trenutno čiste moreuz. Ovim naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Izjava dolazi u trenutku kada rastu trenzije u Ormuskom moreuzu i strah da bi sukob između dvije mornarice mogli zadržati vitalnu trgovačku rutu zatvorenom duže nego što se očekivalo.

Iran je počeo da naplaćuje takse za brodove u Ormuskom moreuzu, a iznos zavisi od vrste tereta i rizika.

