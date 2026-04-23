Iranska vlada objavila je snimak koji navodno prikazuje zaplenu komercijalnih kontejnerskih brodova u strateški važnim vodama Ormuskog moreuza. Prema sada dostupnim informacijama, na jednom od brodova nalaze se dvojica Hrvata i četvorica Crnogoraca.

Iran objavio snimak zaplijene brodova u Ormuskom moreuzu

Na snimku se vide naoružani pripadnici vojske Irana, sa maskama, kako se penju po trupu teretnog broda kako bi preuzeli kontrolu.

Nakon operacije ukrcavanja, vojno krilo je potvrdilo da je situacija pod njihovom kontrolom, napominjući da su "oba broda bila usmjerena ka iranskoj obali."

U oštrom diplomatskom odgovoru, Panama je snažno osudila zaplijenu broda koji je plovio pod zastavom ove zemlje.

"Brod je prolazio kroz Ormuski moreuz kada je zaplijenjen i nasilno odveden u iranske teritorijalne vode", navodi se u saopštenju Paname.

IRGC je optužio posade za "manipulisanje sistemima za navigacionu pomoć i ugrožavanje pomorske bezbijednosti".

Iran navodi da su oba broda pokušala tajno da izađu iz Ormuskog moreuza bez ovlašćenja.

Na jednom od brodova dvojica Hrvata i četvorica Crnogoraca

Kako nezvanično saznaje "Index", na zaplijenjenom brodu "MSC Francesca", uz ranije potvrđena četiri crnogorska pomorca, nalaze se i dvojica hrvatskih državljana.

Zvanične potvrde iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova o njihovom statusu i stanju još uvijek nema.

"Index" nezvanično saznaje da su hrvatski pomorci na sigurnom i da im životi nisu ugroženi.