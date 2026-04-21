53. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 14. dan prekida vatre, Teheran upozorava američkog predsjednika Trampa da je spremio "nove karte na bojnom polju"

Danas je 53. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 14. dan prekida vatre, američki predsjednik Donald Tramp kaže da će do mirovnog sporazuma sa Teheranom doći "relativno brzo", iako Bijela kuća nije pod pritiskom da ga postigne.

Na snazi je i dalje i prekid vatre u Libanu između Izraela i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah, nakon što su proteklog vikenda strdala tri vojnika, od čega dva izraelska i jedan francuski pripadnik mirovnih snaga UN.

Aksios: Revolucionarna garda protiv pregovora, vrhovni vođa sinoć dao "zeleno svjetlo" delegaciji Teherana

Američki sajt Aksios saznaje da je Bela kuća provela cio jučerašnji dan čekajući na signal iz Teherana da će poslati delegaciju na novu rundu pregovora Iran i SAD u Islamabadu, prije nego što je odlučila da danas pošalje američkog potpredsjednika Džej Dija Vensa u pakistansku prestonicu.

Izvor Aksiosa navodi da su Iranci odugovlačili zbog pritiska koji je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) vršio na pregovarače Teherana da zauzmu čvršći stav i ne idu u Pakistan sve dok vojska SAD ne okonča blokadu iranskih luka u Ormuskom moreuzu.

Navodi se da su posrednici iz Pakistana, Egipta i Turske tražili od Iranaca da ipak idu na pregovore, ali da je delegacija Teherana čekala na "zeleno svjetlo" ajatolaha Modžtabe Hamneija.

To odobrenje od vrhovnog vođe Irana je, prema izvoru Aksiosa, stiglo sinoć, nakon čega je Amerika rešila da pošalje Vensa u Islamabad.

Iranska državna TV: Do sada nijedna delegacija nije otputovala u Islamabad

Iranski državna televizija u objavi na svom Telegram kanalu navodi da "do sada nijedna delegacija iz Irana nije otputovala u Islamabad, ni primarna ni sekundarna, ni početna ni naknadna".

Objava odbacuje ono što naziva "glasinama" o odlasku ili dolasku delegacije i procenjenom datumu njenog dolaska od strane "međunarodnih medija i regionalnih izvora".

Takođe se ponavlja stav iranskih zvaničnika, uključujući predsjednika parlamenta i glavnog iranskog pregovarača Mohameda Bagera Galibafa, koji je ranije rekao da Teheran ne prihvata pregovore "pod sijenkom pretnji".