Iranski general Majid Musavi prijeti uništenjem svih naftnih polja na Bliskom istoku ako države iz Persijskog zaliva nastave sa napadima na Iran.

Prekid vatre na Bliskom istoku je na snazi od srijede 8. aprila, a ističe u sredu 22. aprila u 4.50 časova po lokalnom vremenu, odnosno 13.50 časova po srpskom vremenu. Već dva dana se vode pregovori o nastavku pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država - zvaničnih informacija o napretku na tom polju nema, a iranski general Majid Musavi je za iranske državne medije izjavio da će Iran uništiti sva naftna polja na Bliskom istoku ako zemlje Persijskog zaliva, koje pomažu Sjedinjenim Državama, nastave da napadaju Iran, prenosi "Skaj Njuz".

"Ako naše južne komšije dozvole našem neprijatelju da koriste njihove objekte za napade na Iran, mogu slobodno da se pozdrave sa proizvodnjom nafte na Bliskom istoku", izjavio je večeras

Američki predsjednik Donald Tramp najavljuje drugu rundu pregovora. Uoči mogućih pregovora je zamolio lidere Irana da oslobode zarobljene žene, naveo je da bi to bio snažan argument koji ide u prilog Iranu u sklopu pregovora kao vid olakšavajuće okolnosti.