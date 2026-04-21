Norveški ministar spoljnih poslova Eide naglašava da NATO nije strana u sukobu u Iranu, uprkos kritikama Trampa o evropskoj podršci.

Norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide izjavio je da Evropa "ispunjava svoj dio obaveza" u Ormuskom moreuzu, ali ističe da NATO "nije strana u sukobu" u Iranu. Norveška je ovim odgovorila na kritike američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je evropsku podršku u sukobu sa Iranom opisao kao "nikakvu".

"NATO je odbrambeni savez. To nije savez za napad", rekao je ministar Eide za jutarnji program Jurop Tudej televizije Juronjuz.

Eide je naglasio da su članice NATO-a fokusirane na zaštitu ključnih globalnih trgovinskih ruta, uključujući održavanje Ormuskog moreuza otvorenim, piše Juronjuz.

"Zemlje NATO-a preduzimaju određene korake, ali ne kao strana u sukobu", dodao je on.

Trampove kritike i blokada luka

Tramp je u više navrata kritikovao saveznike iz NATO-a zbog izostanka podrške Vašingtonu u sukobu sa Iranom. Ovo pitanje je ponovo pokrenuo tokom sastanka u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Eide tvrdi da unutar saveza nije bilo prethodnih priprema niti konsenzusa. Kao rezultat toga, među državama članicama postoji "veoma ograničen apetit" za ulazak u rat.

On je naveo da, iako i SAD i Iran možda imaju razloge da okončaju sukob, "strane su veoma udaljene", a pregovore koče suprotstavljeni zahtjevi. Tramp je u ponedeljak izjavio da će Sjedinjene Države nastaviti blokadu iranskih luka sve dok Teheran ne pristane na mirovni sporazum.

Ipak, Eide je ukazao na znakove "određenog napretka", napominjući širi globalni uticaj sukoba.

"Ovo nije samo pitanje dveju strana, već utiče na cjelokupnu svjetsku ekonomiju", rekao je on.

Rešenje o dvije države

Govoreći o evropskim diplomatskim naporima za uspostavljanje palestinske države, Eide je ponovio podršku rešenju o dvije države zasnovanom na dugogodišnjim principima Ujedinjenih nacija. Međutim, priznao je da takav ishod "nije iza ugla", piše Juronjuz.

Dodao je da je rešenje o dvije države takođe u interesu Izraela, opisujući ga kao "jedino održivo rešenje za stvarni mir u veoma nemirnom regionu".

Norveška je, zajedno sa Španijom i Irskom, priznala državu Palestinu 2024. godine.

