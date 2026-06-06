Partizan i CSKA su se dogovorili o jednogodišnjoj pozajmici.

Izvor: MN Press

FK Partizan obezbijedio je prvo ljetnje pojačanje. U pitanju je mladi napadač Artjom Šumanski, koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz CSKA Moskve, prenosi "Mozzart sport".

Takođe, u ugovoru o pozajmici za Šumanskog biće uključena i otkupna klauzula, dok će njegovu platu podjednako finansirati Partizan i CSKA. To je prvi potez koji je povukao Danko Lazović nakon odlaska Peđe Mijatovića, a Šumanski je bio na meti crno-bijelih još tokom zimskog prelaznog roka.

Tada nije došlo do dogovora srpskog i ruskog kluba, pa je u Humsku stigao iskusni Sebastijan Polter, dok je Šumanski otišao na pozajmicu u Krila Sovjetov.

Artem Šumanski daje gol

Izvor: Wiki Sports Hub/Youtube

Tamo je prošle sezone nastupio na 13 utakmica, ali nije uspio da se upiše u listu strijelaca.

Mladi napadač fudbalski put započeo je u BATE Borisovu, nakon čega je uslijedio prelazak u Aris iz Limasola, odakle ga je CSKA otkupio 2024. godine za 1,5 miliona eura.

Karijeru će sada nastaviti u beogradskom Partizanu, gdje ozbiljno računaju na njegove kvalitete u narednoj sezoni.