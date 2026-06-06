Luksuzno vjenčanje izazvalo revolt: "Kao da dolazi papa, a ne mlada"

Vjenčanje pjevačice Due Lipe i glumca Kaluma Tarnera podijelilo je Palermo – dok su jedni negodovali zbog brojnih zahtjeva i pojačanih mjera bezbjednosti, drugi su slavili ovaj događaj.

Izvor: Instagram printscreen / marika.faraci

Kao što je i najavljeno, pjevačica albanskog porijekla Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner ovog vikenda organizovali su svadbeno slavlje u Palermu na Siciliji.

Par je u Palermo stigao privatnim avionom u četvrtak uveče. Odsjeli su u Vili Igiea, hotelu sa pet zvjezdica u stilu secesije, gdje je zakupljen cijeli sprat sa apartmanima za oko 200 zvanica.

Prije svadbenog slavlja na Siciliji, par se i zvanično vjenčao.

Lista zvanica okupila svjetsku elitu

Di-džej Mark Ronson i njegova supruga, američka glumica Grejs Gamer, sletjeli su u petak, kao i Čarli XCX, još jedna britanska pop zvijezda koja se udala na Siciliji prošlog septembra. Pored Eltona Džona, među gostima su navodno bili i Kajli Minog, Donatela Versaće, Hari Stajls i, sasvim moguće, Robi Vilijams.

Stanovnici Palerma podijeljeni

Italijanski mediji sedmicama su podgrijavali iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu vjenčanjem godine. Ipak, raspoloženje među stanovnicima Palerma bilo je podijeljeno.

Dok su jedni ponosni što je Dua Lipa za svoje vjenčanje odabrala upravo njihov grad, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbjednosnih kordona i poremećaja svakodnevnog života.

Jedna stanovnica Palerma izjavila je za Guardian da joj se ponekad čini kao da se grad pretvara u tematski park, izražavajući zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji dodatno opterećuju grad.

"Zbog nje tri dana pješačimo do posla"

Klarisa, koja nije željela da otkrije prezime, a radi u baru u blizini mjesta održavanja proslave, kazala je da voli muziku Due Lipe i cijeni njen aktivizam, ali da je organizacija događaja građanima donijela brojne probleme.

"Zaista volim muziku Due Lipe i divim joj se zbog cjelokupnog aktivizma kojim se bavi. Ali, iako je zadovoljstvo što se proslava održava u Palermu, to nam je donijelo mnogo problema. Već tri dana prinuđeni smo da se parkiramo kilometrima daleko i pješačimo do posla. Nije u redu blokirati grad. Razumjela bih da je u pitanju papa, ali ne i pjevačica", rekla je ona.

S druge strane, Končeti Pičuka, hotelska radnica i velika obožavateljka Due Lipe, smatra da je događaj koristan za grad.

"Stalno slušam njenu muziku, to me opušta. Ima ljudi koji se žale, ali mislim da je ovaj događaj dobra stvar jer koristi ekonomiji. Možda bi, poput mene, trebalo da dolaze na posao biciklom umjesto automobilom", kazala je za Guardian.

Večernja proslava održana je u Vili Valgvarnera, palati iz 18. vijeka u Bageriji, nadomak Palerma. Riječ je o zdanju koje je korišćeno i kao jedna od lokacija za Netfliksovu seriju "Geopard" ("Il Gattopardo"), nastalu prema romanu Đuzepea Tomazija di Lampeduze.

Bagerija je nekada bila poznata kao jedno od uporišta sicilijanske mafije Koza Nostre, ali Pičuka smatra da je danas najveća opasnost za mladence nešto sasvim drugo.

"Tamošnji ljudi imaju naviku da bacaju prljavu vodu preko balkona umjesto u sudoperu. Ne znam ni sama koliko sam puta pokisla", rekla je kroz smijeh.

Ni u Bageriji nijesu svi oduševljeni velikim događajem. Marija Ajelo, vlasnica prodavnice odjeće, kazala je da voli Duu Lipu, ali da ne vidi korist za male lokalne trgovce.

"Volim Duu Lipu, ali šta mi imamo od cijelog ovog haosa? Neće ona sigurno doći da kupi nešto u mojoj radnji", rekla je.

Vidi opis Luksuzno vjenčanje izazvalo revolt: "Kao da dolazi papa, a ne mlada" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dukagjinlipa/screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/dualipa Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/dukagjinlipa/screenshot Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/dukagjinlipa/screenshot Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/dualipa Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/dukagjinlipa/screenshot Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/dukagjinlipa/screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/S:E Creative Studio Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram printscreen / dualipa Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / dualipa Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram printscreen / dualipa Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram printscreen / dualipa Br. slika: 12 12 / 12 AD

Gradonačelnik Palerma Roberto Lagala smatra da su privremene neprijatnosti mala cijena za promociju grada.

"Ovim će se postići važan rezultat u promociji i vidljivosti grada i, iznad svega, podstaći često ugrožena ekonomija mjesta koje, zahvaljujući turizmu, počinje lakše da diše", kazao je Lagala.

On je odbacio kritike da ovakvi događaji dodatno opterećuju turizam, ističući da Palermo sve više privlači posjetioce koji dolaze zbog kulture i troše više novca.

"Da, Palermo je popularan za vjenčanja, bilo među poznatim ličnostima ili ne, jer je to gostoljubiv grad", poručio je gradonačelnik.