Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić podsjetio se slavne sezone 2016/17 kada na Malom Kalemegdanu nisu "cvjetale ruže".

Izvor: YouTube/ Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić po prvi put je izašao u javnost nakon odlaska sa Malog Kalemegdana i otkrio na koji način je napustio klub u kojem je proveo čitavu karijeru. Deo intervjua je posvećen podsjećanju na jednu od najuspješnijih sezona u istoriji crveno-bijelih 2016/17, kada su igrači praktično za cijelu godinu primili samo tri plate.

Trenutna situacija u evropskoj košarci je mnogo drugačija, igrači su mnogo više zaštićeni, novac im je jedan od najvećih motiva, dok prije deceniju to nije bilo tako.

Čelnici kluba su im saopštili da para nema, da ne znaju kada će ih biti, a njima je ostalo da igraju za sebe i potencijalno bolje ugovore naredne sezone.

"Ja se stalno vraćam na sezonu 2016/17. Po mom mišljenju, ta sezona je najuspješnija u istoriji Crvene zvezde. Mi smo osvojili tri trofeja i bili smo na pobjedu od Top 8. To je bila prva sezona gdje se Evroliga igrala ligaški dio. Ne računam sezonu prije toga gdje smo mi igrali Top 8, igralo se po grupama. Prethodne sezone 2014/15 se desilo da mi nismo prošli grupu sa 5-3, a recimo Partizan je sa skorom 4-5 prošao, ne računam to, računam ovih zadnjih deset godina gdje se igra ligaški dio", rekao je Branko Lazić u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

"Nismo imali na autobus, ni "relax room". Jako malo ljudi zna, ta sezona je završena, ja sam tada imao 28 godina, mi smo zaršili sezonu, osvojili domaće prvenstvo, bio je 25. jun, mi smo završili sezonu sa tri i po plate. Skoro mi je Đenka slao poruku, neko se žalio nije primio platu na vrijeme, štrajkuju neće da igraju. On mi šalje: 'Šta je trebalo mi da radimo - amateri'".

U tom momentu su u timu imali tri stranca, većini igrača su isticali ugovori, pa je jedno logično bilo da pokušaju da se što bolje "prodaju". Iz loše situacije u klubu, ispisana je jako lijepa košarkaška priča...

"Pitali su me tada mnogi: 'Koliki su vam bili bonusu za sve ovo?' Druže mi nismo primili platu, ne bonuse. Došli su Nebojša i Davor i rekli: 'Takva i takva situacija, nema para, ako hoćete da igrate igrajte, ako nećete...' Većini nas je isticao ugovor, bilo je igramo za nas, da bi mogli da potpišemo ugovore i tako je i bilo. Luka otišao u Bamberg, Gudura u Fener, bukvalno je ostalo nas nekoliko koji nismo otišli. Klub je kasnije zaradio na transferima, nismo ni krenuli sljedeću sezonu, sve nam je isplaćeno", podsjetio se legendarni kapiten Zvezde.