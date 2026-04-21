Visoki američki i kubanski zvaničnici sastali su se u Havani. Dok Kuba traži ukidanje embarga, SAD zahtevaju političke reforme i oslobađanje zatvorenika, a nude satelitski internet Starlink.

Američki zvaničnici nedavno su se sastali sa svojim kubanskim kolegama u Havani, potvrdio je zvaničnik kubanskog ministarstva spoljnih poslova danas u intervjuu za državni medij Granma. Portal Aksios (Axios) prije tri dana je izvestio da je visoka američka delegacija posjetila ostrvo nedelju dana ranije, uz napomenu da kubanski zvaničnici imaju malo vremena za usvajanje reformi pre nego što se uslovi u zemlji pogoršaju.

Alehandro Garsija del Toro, koji je zadužen za američke poslove u kubanskom ministarstvu spoljnih poslova, rekao je da nijedna strana nije postavila rokove niti davala preteće izjave na sastanku. "Ukidanje energetskog embarga protiv zemlje bio je glavni prioritet za našu delegaciju", rekao je Garsija del Toro.

Američki zvaničnici pozvali su kubansku vladu da sledi uputstva kako bi se ukinuo embargo, što uključuje isplatu naknade za imovinu i nekretnine oduzete nakon revolucije 1959. godine, oslobađanje političkih zatvorenika i obezbeđivanje većih političkih sloboda.

U razgovorima učestvovao i unuk bivšeg predsjednika

Američka delegacija takođe je ponudila uspostavljanje satelitskih usluga Starlinka u zemlji, izvestio je Aksios. Garsija del Toro rekao je da su Sjedinjene Države predstavljali zamenici zvaničnika Stejt departmenta, a Kubu "zamenik ministra spoljnih poslova".

Aksios je izvestio da je u razgovorima učestvovao Raul Giljermo Rodrigez Kastro, unuk bivšeg kubanskog predsjednika Raula Kastra, koji ima 94 godine i još uvijek ima veliki uticaj.