Komandant Iranske revolucionarne garde upozorio je da Teheran nema povjerenja u pregovore sa SAD i zapretio snažnim odgovorom na svaku prijetnju, uoči najavljene runde pregovora u Islamabadu.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde rekao je da Iran nema povjerenja u pregovore sa SAD, prenosi državna televizija Press TV.

Dok se Pakistan priprema da ugosti drugi krug pregovora između SAD i Irana u Islamabadu, general Sejed Madžid Musavi poručio je da će svaka pretnja Teheranu biti dočekana "čvrstim i odlučnim" odgovorom.

"Gde god bili, odgovorićemo snažno kad god mi to odlučimo", dodao je.

Musavijeve izjave dolaze u trenutku kada bi američka delegacija, predvođena potpredsjednikom Džej Di Vensom, trebalo da stigne u Islamabad, dok Iran šalje nejasne signale o svom učešću.

Ranije je javljeno da Iran preispituje odluku o povlačenju iz predloženog drugog kruga pregovora, nakon što je visoki iranski zvaničnik rekao Rojtersu da Teheran "pozitivno razmatra učešće".

Aragči Lavrovu: Ponašanje SAD je nespojivo sa diplomatijom

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči večeras je u telefonskom razgovoru sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom poručio da je ponašanje SAD nespojivo sa diplomatijom.

Iranska novinska agencija ISNA javlja da je Aragči rekao kako su "ilegalni potezi" SAD i "kontradiktorne pozicije" američkih lidera "nespojivi sa tvrdnjama o diplomatiji".

"Islamska Republika Iran pratiće ponašanje druge strane i doneti odgovarajuću odluku kako bi zaštitila svoje interese i nacionalnu bezbjednost", navodi se u izvještaju, uz pozivanje na sadržaj telefonskog razgovora.