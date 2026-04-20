Nakon razgovora generala Munira i Donalda Trampa, Pakistan očekuje pozitivan rasplet krize u Ormuskom moreuzu i priprema teren za novu rundu američko-iranskih pregovora u Islamabadu.

Pakistan očekuje "uskoro pozitivan razvoj događaja" u vezi sa Ormuskim moreuzom i Iranom, nakon telefonskog razgovora između načelnika vojske Asima Munira i američkog predsjednika Donalda Trampa, rekli su vladini izvori.

Intenzivni diplomatski napori Islamabada utiru put drugom krugu američko-iranskih pregovora, koji bi uskoro trebalo da se održe u pakistanskoj prestonici.

"Očekujemo uskoro pozitivan razvoj događaja", naveli su izvori, misleći na Munirov telefonski razgovor sa Trampom u kojem su razgovarali o pakistanskom procesu posredovanja i američkoj blokadi Ormuskog moreuza. Tramp je rekao da će "razmotriti savet" generala Munira, koji je američkom predsjedniku prenio da blokada moreuza od strane američkih snaga ostaje "prepreka" mogućem drugom krugu pregovora sa Iranom, istakli su pakistanski izvori.

Tramp najavio potpisivanje sporazuma

Plovni put je praktično zatvoren otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara.

Teheran je u petak proglasio moreuz otvorenim, ali ga je zatvorio dan kasnije nakon što je Tramp najavio da će se blokada iranskih luka nastaviti, a u nedelju su američke snage zadržale iranski teretni brod nakon što su otvorile vatru i ukrcale se na njega.

Međutim, Tramp je u nedelju najavio da će američki predstavnici odletjeti u Islamabad na razgovore sa Irancima, a danas je najavio da će doći do potpisivanja sporazuma sa Iranom.

Teheran još uvijek nije zvanično objavio svoju odluku, ali je zahtijevao da se ukine američka blokada iranskih luka. Ranije su pakistanski izvori naveli da se očekuje da će iranska delegacija stići u Islamabad u utorak.