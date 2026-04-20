Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao prethodni nuklearni sporazum sa Iranom, najavljujući novi dogovor za koji tvrdi da će garantovati globalni mir i spriječiti Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se povodom pregovora sa Iranom, ističući da će novi sporazum koji njegova administracija priprema biti neuporedivo bolji od Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA) iz 2015. godine.

U oštrom obraćanju na društvenim mrežama, Tramp je nazvao prethodni dogovor, koji su sklopili bivši predsjednik Barak Obama i aktuelni predsjednik Džo Bajden, "jednim od najgorih sporazuma u istoriji" kada je riječ o nacionalnoj bezbijednosti Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je optužio prethodnu administraciju da je starim sporazumom Iranu "zagarantovala put do nuklearnog oružja", naglašavajući da je Teheranu u gotovini isplaćeno 1,7 milijardi dolara, koje su, kako tvrdi, avionom prebačene za potrebe iranskog rukovodstva. On je podsetio i da je njegova odluka da raskine taj sporazum sprečila upotrebu nuklearnog oružja protiv Izraela i američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

Kritikujući "lažne vijesti" i pojedine američke novinare koji brane stari dogovor, Tramp je obećao da će novi sporazum pod njegovim vođstvom donijeti "mir, bezbjednost i sigurnost" ne samo Bliskom istoku, već i cijelom svijetu, prekidajući tako "godine sramote i poniženja".