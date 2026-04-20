Poslanik u parlamentu Irana otkrio da njegova zemlja nikada neće predati kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Izvor: Printscreen/Google maps/X/@clashreport

Poslanik u parlamentu Irana Ebrahim Azizi je izjavio u intervjuu za "BBC" da Iran nikada neće predati kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Sa njim je razgovarala novinarka Lis Duset u Teheranu u nedelju 19. aprila, dan uoči večerašnjeg sastanka iranske i američke delegacije u Islamabadu u Pakistanu na kom bi mogao da se sklopi dogovor o završetku rata na Bliskom istoku.

"Nikada. To je naše neotuđivo pravo.

Iran će odlučiti o pravu prolaza, uključujući dozvole za brodove da prolaze kroz moreuz. To će uskoro biti utvrđeno i zakonom. Predstavljamo taj zakon parlamentu, zasnovanom na članu 110. ustava koji obuhvata životnu sredinu, pomorsku bezbijednost i nacionalnu bezbijednost, a oružane snage će sprovesti taj zakon", objasnio je Azizi.

On je istakao da je od ključnog značaja da Iran nastavi da kontroliše Ormuski moreuz. Naveo je da je Iran spreman za dijalog sa državama koje žele da koriste moreuz, ali pod uslovom da poštuju odredbe Irana za bezbjedan i nesmetan prolaz kroz moreuz.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.