Iran je objavio spisak novih meta, uključujući grad Fudžajra u UAE, dok se priprema za nastavak sukoba sa SAD-om.

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je opširno saopštenje na društvenoj mreži X, u kojem opisuje kako Iran vidi kontinuirane pripreme SAD za nastavak rata, dok u javnosti tvrde da su voljni da pregovaraju.

U saopštenju se dalje navodi da je Iran spreman da "odbaci ograničenja" koja je pokazao u prvoj fazi rata kako bi oslobodio "nezaboravne paklene sate odmah od samog početka obnovljenog sukoba sa Amerikom i Izraelom".

Iranian state news agency Tasnim has posted a lengthy statement to X describing what Iran sees as continued U.S. preparations to continue the war while publicly stating they are willing to negotiate. The statement goes on to say that Iran is prepared to "abandon restraints" shown… — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026

Pritom se izričito naglašava da će u sukob biti uvučeni moreuz Bab el-Mandeb, postrojenja saudijskog Aramca, luka Janbu u Saudijskoj Arabiji i grad Fudžajra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U porukama se dodatno ističe da Iran smatra rat "vjerovatnijim od nastavka pregovora".

Agencija Tasnim, koja se smatra jednim od glavnih medijskih kanala povezanih sa iranskom Revolucionarnom gardom, često prenosi tvrđe stavove iranskog bezbjednosnog aparata i odražava njegovu zvaničnu retoriku u kriznim situacijama.

