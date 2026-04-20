Abas Aragči garantuje bezbijednost za ruske brodove prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov imao je telefonski sastanak sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem o situaciji u ratu na Bliskom istoku. Za večeras je najavljen možda i ključni sastanak iranske i američke delegacije u Pakistanu, a Lavrov je istakao da je diplomatija kjučna, dok je Aragči naveo da je njegova država spremna da obezbijedi bezbjedan prolaz ruskim brodovima.

"Ključno je da se nastavi sa diplomatijom", podvukao je Sergej Lavrov, prenosi britanski list "Gardijan".

Abas Aragči je istakao da je Iran spreman da garantuje bezbijednost ruskim brodovima tokom prolaska kroz Ormuski moreuz. Nije poznato više detalja njihovog razgovora.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Iran garantuje bezbijednost za ruske brodove u Ormuskom moreuzu: Sergej Lavrov dobio čvrste garancije

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.