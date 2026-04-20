Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je na sveobuhvatni prekid vatre u sukobu između Sjedinjenih Država i Irana i na nesmetan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz. On je to rekao u telefonskom razgovoru sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, što je njegov prvi kontakt sa bliskoistočnim liderom od početka rata 28. februara, javila je agencija Anadolija. Si je naglasio da je normalan prolaz kroz moreuz u zajedničkom interesu zemalja u regionu i međunarodne zajednice.

Poruka iz Pekinga

Kineski predsjednik je dodao da Peking podržava zemlje regiona u njihovim naporima da izgrade zajednički prostor dobrosusedstva, razvoja, bezbijednosti i saradnje, da same odlučuju o svojoj budućnosti i sudbini i da promovišu dugoročnu stabilnost i mir.

"Peking se zalaže za hitan i sveobuhvatan prekid vatre i prekid neprijateljstava. Podržavamo sve napore koji doprinose obnavljanju mira i ostajemo posvećeni riješavanju sporova putem političkih i diplomatskih kanala", rekao je Si.

Takođe je izrazio spremnost Kine da produbi strateško međusobno povjerenje sa Saudijskom Arabijom i ojača praktičnu saradnju.

Diplomatski napori

Američki predsjednik Tramp je u nedelju objavio da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na razgovore sa Iranom. Teheran još nije zvanično objavio svoju odluku, ali je kao uslov postavio ukidanje američke blokade iranskih luka.

Pakistan je bio domaćin razgovora na najvišem nivou između Sjedinjenih Država i Irana od prekida diplomatskih odnosa 1979. godine 11. i 12. aprila, ali razgovori nisu dali rezultate. Razgovori su se održali nakon što je Pakistan posredovao između dvije strane od početka rata i obezbijedio dvonedeljno primirje koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Stav Teherana

Ranije su pakistanski izvori izjavili da se dolazak iranske delegacije u Islamabad očekuje u utorak. Međutim, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmaeil Bakaei rekao je da Teheran "ne prihvata nikakve rokove ili ultimatume u ostvarivanju svojih nacionalnih interesa".

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je ipak pozvao na korišćenje svih razumnih i diplomatskih načina za smanjenje tenzija, rekavši da rat nije ni u čijem interesu.