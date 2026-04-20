Nakon što su marinci zaplijenili iranski brod Touska, Teheran odgovorio napadom dronovima u Omanskom zalivu.

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno je zaoštren nakon što je Teheran, prema navodima agencije Tasnim, lansirao dronove na američke vojne brodove u Omanskom zalivu. Ovaj napad uslijedio je kao direktan odgovor na jutrošnju američku akciju zapljene iranskog teretnog broda.

Odgovor na „oružano piratstvo“

Iranska strana, bliska Revolucionarnoj gardi, navodi da je napad bespilotnim letjelicama bio neophodan odgovor na akciju američke mornarice koju su nazvali „činom oružanog piratstva“. Za sada nema zvaničnih izvještaja o šteti na američkim plovilima.

Iransko komandantstvo „Khatam al-Anbiya“ prethodno je upozorilo da američka operacija predstavlja grubo kršenje primirja i najavilo odlučan odgovor na, kako kažu, agresivne poteze Vašingtona.

Podsjetimo, američka komanda za Bliski istok (CENTCOM) jutros je objavila snimke na kojima se vidi kako marinci upadaju na iranski brod „Touska“ u Omanskom zalivu.