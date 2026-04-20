Američki marinci iz helikoptera preuzeli kontrolu nad iranskim brodom Touska, nakon višesatnog upozoravanja. Pogledajte snimak akcije.

Izvor: screenshot/X

Američka komanda za Bliski istok (CENTCOM) objavila je snimak na kojem se vidi kako američki marinci iz helikoptera upadaju na teretni brod Touska, koji plovi pod iranskom zastavom.

Na snimku se vidi kako vojnici polijeću sa amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli, nakon čega se spuštaju konopcima na palubu broda i preuzimaju kontrolu. Američka vojska navodi da je prethodno više sati upozoravala posadu.

"Američki marinci polijeću sa amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli (LHA 7) helikopterom i lete preko Arabijskog mora kako bi se ukrcali i zaplijenili trgovački brod Touska. Marinci su se 19. aprila spustili konopcima na plovilo koje plovi pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim projektilima USS Spruance (DDG 111) onesposobio pogon Touske, pošto komercijalni brod nije postupio po ponovljenim upozorenjima američkih snaga tokom perioda od šest sati", navodi se u objavi na mreži X.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Iran je prethodno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte, dok su Sjedinjene Države odgovorile blokadom iranskih luka.

Takve mjere dovele su do poremećaja u globalnoj trgovini energentima i dodatno podigle napetosti na tržištima.

(MONDO)

