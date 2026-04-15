Vlada Izraela razmotriće mogućnost prekida vatre u sukobu sa Libanom.

Vlada Izraela razmotriće kasnije večeras mogućnost prekida vatre u sukobu sa Libanom, javlja "Skaj Njuz". Prvi direktni pregovori Izraela i Libana, još od daleke 1983. godine, održani su u utorak 14. aprila u Vašingtonu uz posredstvo američkog državnog sekretara Marka Rubija, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu će večeras u 20 časova po lokalnom vremenu imati sastanak sa najbližim saradnicima.

Zvaničnici Libana su za "Rojters" izjavili da su u toku pripreme za mogući prekid vatre. Trenutno nije poznato koliko bi mogao da traje taj prekid vatre.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.