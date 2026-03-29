Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio proširenje ofanzive na jug Libana zbog Hezbolaha.

Premijer Izrael Benjamin Netanyahu obratio se javnosti i najavio proširenje vojne ofanzive na jug Liban zbog djelovanja Hezbolah, prenosi Sky News.

Kako je naveo, cilj je „fundamentalno promijeniti situaciju“ na sjeveru Izraela.

„Upravo sam izdao instrukcije da se proširi ofanziva na jug Libana. Mi smo odlučni da fundamentalno promijenimo situaciju na sjeveru naše države“, kazao je Netanjahu.

On je dodao da je izraelska vojska do sada eliminisala više hiljada pripadnika Hezbolaha i značajan dio njihovog raketnog arsenala.

„Eliminisali smo prijetnju od oko 150.000 raketa koje su bile namijenjene za uništavanje gradova u Izraelu“, rekao je on.

Ipak, kako je istakao, Hezbolah i dalje ima kapacitet za lansiranje projektila, zbog čega je donesena odluka o dodatnoj eskalaciji operacija.

„Odluku smo donijeli kako bismo pojačali bezbjednosnu situaciju na sjeveru Izraela“, poručio je Netanjahu.