Najmanje četiri osobe su poginule u novom izraelskom napadu na južni Liban. Netanjahuov kabinet ranije je potvrdio da se nedavno proglašeno primirje sa Iranom ne odnosi na ovu zemlju.

Najmanje četiri osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na južni Liban rano jutros, izvijestila je zvanična Nacionalna novinska agencija Libana.

Vazdušni napad je bio usmjeren na zgradu u oblasti Džal al-Bahr u blizini bolnice Hiram, pri čemu je poginulo četvoro ljudi, navodi ova novinska agencija. Nekoliko drugih napada ciljalo je položaj koji pripada medicinskom osoblju zdravstvenih organa u gradu Šakra, gdje je povrijeđeno više osoba.

Artiljerijsko granatiranje je takođe pogodilo oblasti Hanije i Mansuri.

Novinska agencija je izvijestila i o vazdušnim napadima na gradove Hadata, Rab Talatin, oblast Abasije, Kafra i Džmejdžme.

Ovi napadi su usledili samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u utorak najavio da je pristao "da obustavi bombardovanje i napade na Iran u periodu od dvije nedelje".

Međutim, iz kabineta Netanjahua saopšteno je da dvonedeljni prekid vatre "ne obuhvata Liban".

Izrael sprovodi vazdušne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti su saopštile da je od tada u izraelskim napadima poginulo najmanje 1.497 ljudi, dok je 4.639 povrijeđeno.