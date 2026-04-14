Američki državni sekretar Marko Rubio prisustvovaće pregovorima između Libana i Izraela koji se danas održavaju u Vašingtonu, dok Hezbolah u međuvremenu poziva Bejrut da se povuče iz razgovora, prenosi Gardijan.

Sastanak je zakazan za 11 časova po istočnoameričkom vremenu (17 časova po našem vremenu), a u njemu učestvuju izraelski ambasador u SAD Jehijel Lajter i libanska ambasadorka Nada Hamade Moavad. Prisustvovaće i američki ambasador u Libanu Mišel Isa, kao i savjetnik Stejt departmenta Majkl Nidam.

Ovo su uslovi

Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju različite stavove o ciljevima pregovora. Liban insistira na primirju, Izrael je u međuvremenu poručio da to neće biti tema i da je fokus na razoružavanju Hezbolaha i uspostavljanju odnosa.

Prema navodima Al Džazire, libanski zvaničnik izneo je ključne zahtjeve pred početak razgovora: