Izvor: MONDO/Uprava pomorske sigurnosti

Posada plovila SAR-5 Uprave pomorske sigurnosti spasila je danas kod Čanja dvije osobe, državljanina Španije i državljanku Poljske, nakon što je muškarac otplivao predaleko od obale, u pravcu Sutomora, i nije mogao samostalno da se vrati, prenosi RTCG.

Kako je saopšteno iz Uprave, poziv je primljen oko 14 časova na broj 129.

“Građanin je obavijestio da mu se na obali obratila žena i zatražila pomoć, navodeći da je njen pratilac otplivao predaleko i da se ne može vratiti. Uprava pomorske sigurnosti odmah je uputila plovilo SAR-5 s posadom na lokaciju. Posada je najprije prihvatila ženu, a zatim locirala muškarca, koji je plivao prema plovilu, i bezbjedno ga ukrcala. Obje osobe su potom bezbjedno vraćene na obalu kod plaže Crveni bregovi. Intervencija je okončana za nepunih sat vremena, bez povreda”, ističu.

Uprava pomorske sigurnosti poziva kupače na opreznost na otvorenom moru, budući da se sopstvena snaga i udaljenost od obale lako precijene, i podsjeća da svaki nestanak plivača iz vidokruga treba bez odlaganja prijaviti na broj 129.