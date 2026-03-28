29. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. U iranskom udaru na američku bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 20 vojnika, od kojih dvojica teško.

Danas je 29. dan rata SAD i Izraela protiv Irana, a sukob iz dana u dan postaje sve intenzivniji i brutalniji. Iranske snage su dronovima i raketama pogodile vazduhoplovnu vojnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji i tom prilikom je ranjeno 20 američkih vojnika.

Baza je pogođena sa šest balističkih raketa i 29 dronova. Istovcremeno, veliki iranski saveznik iz Jemena, pokret Huti, ušao je danas i zvanično u rat na strani Irana, pa je lansirao rakete prema Izraelu. Ovo dodatno pogoršava situaciju po Zapad i pomorski saobraćaj i trgovinu i sigurno će se odraziti na ekonomsku situaciju u svijetu.

Huti bi tako mogli da uspostave kontrolu nad drugim najvažnijim moreuzom koji spaja Adenski zaliv sa Crvenim morem - Bab el Mandebom, gađajući zapadne tankere i komercijalne brodove.