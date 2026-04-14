Završeni pregovori Izraela i Libana u Vašingtonu. Ovo su prvi direktni pregovori još od 1983. godine.

Izvor: Issam Rimawi / AFP / Profimedia

Delegacije Izraela i Libana sastale su se u Vašingtonu u Beloj kući uz posredstvo državnog sekretara Marka Rubija i kako saznaje "Rojters", Vlada Libana ne želi više da bude pod "okupacijom Hezbolaha", prenosi britanski list "Gardijan". Ovo su bili prvi direktni pregovori Izraela i Libana još od daleke 1983. godine.

Izraelski ambasador je objasnio Sjedinjenim Državama da je Liban pristao da ne bude više pod "okupacijom" Hezbolaha, militantne organizacije koja podržava Iran. Ubrzo se oglasio i Vašington koji je potvrdio da će se nastaviti pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država.

"Ovdje se radi o završavanju uticaja Hezbolaha na ovaj dio svijeta. Nisu oni nanijeli štetu samo Izraelu, već i narodu Libana", rekao je Rubio nakon završenog sastanka.