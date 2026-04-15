Otkriveno kako je pokušano ubistvo muškarca u Barseloni.

Juče je u Barseloni u Španiji upucan pripadnik škaljarskog klana i pripadnik "škaljarskog klana" Krsto Vujić, a španski portal "El Caso" je otkrio kako je pokušano ubistvo. On je sjedio u bašti kafića sa djevojkom i djetetom kada su mu prišli maskirani napadači.

Oni su prvo pokušali da mu prerežu vrat nakon čega su zapucali. Ispalili su više hitaca nakon čega su pobjegli sa lica mjesta.

Policija je momentalno blokirala cio kraj. Pucnjava se dogodila u naselju Sant Marti blizu jedne osnovne škole.

Ranjeni muškarac je porijeklom iz Istočne Evrope prema navodima pomenutog španskog lista.