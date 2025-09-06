Švajcarski Savezni zavod za pravosuđe (BJ) utvrđuje kako je uhapšeni državljanin Slovenije pogrešno identifikovan kao odbjegli škaljarac Krsto Vujić (47).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

To su “Vijestima” odgovorili iz Saveznog ministarstva pravde i policije (EJPD), navodeći da to čine sa svim tamošnjim nadležnim organima koji su bili uključeni u akciju.

Na čelu EJPD je savezni savjetnik Beat Jans, kojem su Vijesti poslale set pitanja.

“Savezni zavod za pravosuđe (BJ) je nadležni centralni organ za sve naloge u švajcarskom postupku izručenja (ekstradicije). BJ trenutno, u saradnji sa svim uključenim švajcarskim organima, razjašnjava kako je u pomenutom slučaju moglo doći do pogrešnog utvrđivanja identiteta. Dalje informacije, iz razloga zaštite podataka i povjerljivosti, ne mogu biti date”, piše u odgovorima koje potpisuje službenik za informisanje Reto Liniger, kako prenose Vijesti.

Tako su odgovorili na pitanja poslata Jansu, među kojima je i je li on lično potpisao nalog za izručenje osobe za koju je kasnije utvrđeno da nije crnogorski državljanin za kojim je raspisana međunarodna potjernica, ali i koje su metode provjere identiteta korišćene da bi se potvrdio identitet.

Da je državljanin Slovenije, a ne Vujić, uhapšen u Švajcarskoj 13. avgusta, otkrili su 29. avgusta pripadnici crnogorskog Interpola. Tog dana oni su otišli u Bern da preuzmu Vujića, ali su na licu mjesta otkrili da to nije osoba koju su kanili da im predaju kolege iz Švajcarske, uprkos činjenici da su im prethodno tri puta potvrdili da se otisci tog škaljarca poklapaju sa daktiloskopijom muškarca uhapšenog dvije sedmice ranije, kako prenose Vijesti.

Tada su tražili hitne provjere, alarmirali pretpostavljene, koji su odmah potom zahtijevali da se otvori međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do takvog propusta.

Istražitelji Europola i Interpola morali bi da pronađu ko je zakazao u lancu od onih koji su učestvovali u akciji lociranja i hapšenja pa do onih koji su predali osobu za koju će se ispostaviti da nije Vujić.

Crnogorski policajci na aerodromu u Bernu utvrdili su da je riječ o državljaninu Slovenije.

Jansa su “Vijesti” pitale i da li je zahtijevao da se utvrdi odgovornost za grešku, je li pokrenuta interna istraga i, ako jeste, ko je sprovodi, ali i kako taj incident utiče na međunarodnu reputaciju Švajcarske, naročito u pogledu pravosudne i bezbjednosne saradnje.

Upitan je i da li će Švajcarska uputiti zvanično objašnjenje ili izvinjenje Crnoj Gori zbog greške, ali i imajući u vidu težinu greške i štetu koju je nanijela ugledu švajcarskih institucija, razmišlja li o podnošenju ostavke.

Crnogorska policija 14. avgusta zvanično je saopštila da je Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to lišenje slobode posebno izdvaja od lociranja i privođenja 12 visokorangiranih članova regionalnih organizovanih kriminalnih grupa.

“Zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada.”

Da nešto, međutim, ne ide po planu bilo je jasno u petak 29. avgusta. U vrijeme zakazano za saslušanje Vujića, u zgradu Višeg suda nijesu ušli ni sutkinja za istragu, ni škaljarac u pratnji policije.

“Vijestima” je te noći nezvanično rečeno da je ekstradicija odgođena, kao i saslušanje zakazano za 22 sata.

Iz podgoričkog Višeg tri dana kasnije “Vijestima” je i zvanično potvrđeno da su ih službenici Interpola obavijestili “da je izručenje imenovanog otkazano, te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru”.

Iz Uprave policije tog dana objasnili su da su 13. avgusta zvanično obaviješteni od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode, da je istog dana potvrđena validnost međunarodne potjernice i dostavljeni svi identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal. NCB Interpola u Bernu u tri navrata potvrdio je identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice.

Naveli su i da je 19. avgusta švajcarsko Ministarstvo pravde odobrilo izručenje u skraćenom postupku, a da je akcija zakazana za 29. avgust. Tek prilikom primopredaje u Bernu, crnogorski policajci su odbili da preuzmu uhapšenog i utvrdili da je u pitanju Slovenac, kako prenose Vijesti.

Crnogorska policija apostrofirala je da je samo pravovremenim prepoznavanjem i reakcijom njihovih službenika spriječeno preuzimanje pogrešno identifikovane osobe.

Iz Saveznog ureda policije Švajcarske (Fedpol) nijesu htjeli da komentarišu navode crnogorskih kolega.

“Nažalost, mogu samo da ponovim - u okviru zakonskih mogućnosti i procedura, iz razloga zaštite privatnosti i službene tajne, nismo u mogućnosti da pružimo informacije o pojedinačnim slučajevima”, odgovorila je 2. septembra “Vijestima” portparolka Fedpola Miriam Knecht.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića.

Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova izjutra.

Članovima klana odgovornog za tu likvidaciju SDT je označilo Milija Bajramovića, koji je prema optužnici direktni izvršilac ubistva, zatim Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića, Miloša Komara, Iliju Milanovića i Miloša Đuričkovića koji je dobio status svjedoka saradnika.

Drugom optužnicom podnijetom zbog istog zločina obuhvaćeni su Vukotić, Marko Radović, Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović.

Obje optužnice spojene su u jedan sudski postupak, u kom se Vukotiću, Bajramoviću i Vujiću sudi u odsustvu jer su u bjekstvu.

Tokom suđenja svi optužerni negirali su krivicu.

Osim za organizaciju ubistva Roganovića, Vujiću se sudi i zbog optužbi da je sa Zoranom Mrvaljevićem, Slobodanom Vicom, Jovanom Žmukićem i Jovom Riznićem planirao likvidaciju Novljanina Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana.