Saslušanjem jednog svjedoka i čitanjem pisanih dokaza danas je pred specijalnim vijećem sudije Vesne Kovačević u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na narednim ročištima glavnog pretresa, kao dokaz biće sprovedena skaj prepiska i saslušanje vještaka, kako prenose Vijesti.

Optužnicom su obuhvačeni okrivljeni Igor Vukotić, Mili Bajramović, Krsto Vujić, Marko Radović, Igor Glavaš, Miloš Komar, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Dino Ibrahimović. Vukotiću, Bajramoviću i Vujiću se sudi u odsustvu jer se nalaze u bjekstvu.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je u oktobru 2020. godine optužnicu protiv okrivljenih za ubistvo Šćepana Roganovića.

Okrivljeni su Krsto B. Vujić iz Herceg Novog, u bjekstvu, Mili B. Bajramović zvani „Smit“ iz Podgorice, Igor D. Glavaš iz Herceg Novog, Dino A. Ibrahimović iz Bara, Miloš B. Komar iz Nikšića, kako prenose Vijesti.

Vujić je, prema navodima optužnice, u septembru 2019., u Herceg Novom, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Miloš Đuričković, te okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović, Komar i ostali neidentifikovani, od koji je jedan po nadimku "Boki" a drugi "Zemunac". Vujić je kao organizator bio zadužen za realizaciju kriminalnog plana radi neodređenog broja teškog ubistva i nedozvoljnog držanja oružja.

Đuričković je bio zadužen da izvršava uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije. I ostali okrivljeni su bili zaduženi da izvršavaju uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije, dok se za Bajramovića navodi u optužnici, da neposredno izvršava krivićna djela teško ubistvo i da učestvuje u njihovom planiranju, kako prenose Vijesti.

U optužnici se navodi da je okrivljeni Vujić Krsto izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stave 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana okrivljeni Vujić, Đuričković i okrivljeni Bajramović i Glavaš, 13. februara 2020. godine oko 09:05 časova, u Herceg Novom, na stepeništu, u ulici Sima Matavulja, ispred kućnog broja 21, ubili na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

Okrivljeni Vujić i Bajramović su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni Bajramović u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Glavaš krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja.

Drugom optužnicom koja je podignuta u septembru 2023., godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u bjekstvu, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović iz Podgorice i Marko T. Radović iz Hereg Novog. Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019., i u toku 2020., postali pripadnici kriminalne organizacije koju je organizovao Krsto Vujić.

Optuženom Radoviću se stavlja na teret i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivni materija, kako prenose Vijesti.