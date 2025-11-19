Iz Ministarstva pravde, međutim, tvrde da im do juče ti podaci nijesu dostavljeni i da je posljednja informacija koju su im poslale kolege iz Švajcarske stigla 1. septembra, kada su ih obavijestili da je izručenje obustavljeno jer su uhapsili pogrešnu osobu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Švajcarski Savezni zavod za pravosuđe (BJ) utvrdio je kako je 13. avgusta umjesto škaljarca Krsta Vujića uhapšen državljanin Slovenije, a tvrde da su rezultate interne istrage dostavili crnogorskom Ministarstvu pravde.

Iz Ministarstva pravde, međutim, tvrde da im do juče ti podaci nijesu dostavljeni i da je posljednja informacija koju su im poslale kolege iz Švajcarske stigla 1. septembra, kada su ih obavijestili da je izručenje obustavljeno jer su uhapsili pogrešnu osobu.

“Savezni zavod za pravosuđe je završio svoju internu istragu u vezi sa ovim konkretnim slučajem i rezultate je dostavio crnogorskim organima. Iz razloga zaštite podataka i povjerljivosti, ne može se pružiti više informacija”, piše u odgovorima koje potpisuje službenik za informisanje Saveznog ministarstva pravde i policije (EJPD) Reto Liniger.

Odgovarajući na dodatno pitanje, Liniger je pojasnio da su ih dostavili Ministarstvu pravde, u koje, prema zvaničnim odgovorima nijesu stigli, prenose Vijesti.

“Ministarstvo pravde je 1. septembra 2025. godine od Savezne kancelarije za pravosuđe Švajcarske obaviješteno da je izručenje okrivljenog obustavljeno iz razloga što se prilikom predaje u Cirihu ustanovilo da se radi o pogrešnoj osobi. Podsjećamo da je predaja u postupku izvršenja ekstradicije u nadležnosti organa unutrašnjih poslova. Prema našim informacijama, u vezi sa ovim slučajem, ostvarena je dalja komunikacija između policijskih organa Crne Gore i Švajcarske”, objasnili su iz Vladinog resora kojim rukovodi ministar Bojan Božović.

Upitani da li su im nakon toga stigli rezultati interne istrage, ponovili su da je obavještenje o obustavljanju izručenja jedino što su dobili od kolega iz Švajcarske.



Crnogorska policija 14. avgusta zvanično je saopštila da je Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to lišenje slobode posebno izdvaja od lociranja i privođenja 12 visokorangiranih članova regionalnih organizovanih kriminalnih grupa.

“Zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada.”

Da nešto, međutim, ne ide po planu bilo je jasno u petak 29. avgusta. U vrijeme zakazano za saslušanje Vujića, u zgradu Višeg suda nijesu ušli ni sutkinja za istragu, ni škaljarac u pratnji policije.

“Vijestima” je te noći nezvanično rečeno da je ekstradicija odgođena, kao i saslušanje zakazano za 22 sata.

Iz podgoričkog Višeg suda tri dana kasnije “Vijestima” je i zvanično potvrđeno da su ih službenici Interpola obavijestili “da je izručenje imenovanog otkazano, te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru”.

Iz Uprave policije tog dana objasnili su da su 13. avgusta obaviješteni od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode, da je istog dana potvrđena validnost međunarodne potjernice i dostavljeni svi identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal. NCB Interpola u Bernu u tri navrata potvrdio je identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice.

Naveli su i da je 19. avgusta švajcarsko Ministarstvo pravde odobrilo izručenje u skraćenom postupku, a da je akcija zakazana za 29. avgust.

Prilikom primopredaje u Bernu, crnogorski policajci su odbili da preuzmu uhapšenog i utvrdili da je u pitanju Slovenac.

Crnogorska policija apostrofirala je da je samo pravovremenim prepoznavanjem i reakcijom njihovih službenika spriječeno preuzimanje pogrešno identifikovane osobe.

Iz Saveznog ureda policije Švajcarske (Fedpol) nijesu htjeli da komentarišu navode crnogorskih kolega.

“Nažalost, mogu samo da ponovim - u okviru zakonskih mogućnosti i procedura, iz razloga zaštite privatnosti i službene tajne, nismo u mogućnosti da pružimo informacije o pojedinačnim slučajevima”, odgovorila je 2. septembra “Vijestima” portparolka Fedpola Miriam Knecht.

BJ je istraživao kako je uhapšeni državljanin Slovenije pogrešno identifikovan kao odbjegli škaljarac, a ranije su za Vijesti kazali da to čine sa svim tamošnjim nadležnim organima koji su bili uključeni u akciju.

Godinama tragaju za Vujićem

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića.

Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova izjutra.

Članovima klana odgovornog za tu likvidaciju SDT je označilo Milija Bajramovića, koji je prema optužnici direktni izvršilac ubistva, zatim Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića, Miloša Komara, Iliju Milanovića i Miloša Đuričkovića koji je dobio status svjedoka saradnika.

Drugom optužnicom podnijetom zbog istog zločina obuhvaćeni su Vukotić, Marko Radović, Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović, pišu Vijesti.

Obje optužnice spojene su u jedan sudski postupak, u kom se Vukotiću, Bajramoviću i Vujiću sudi u odsustvu jer su u bjekstvu.

Tokom suđenja svi optuženi negirali su krivicu.

Osim za organizaciju ubistva Roganovića, Vujiću se sudi i zbog optužbi da je sa Zoranom Mrvaljevićem, Slobodanom Vicom, Jovanom Žmukićem i Jovom Riznićem planirao likvidaciju Novljanina Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana.