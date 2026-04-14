Tramp najavio mogućnost nove runde pregovora Irana i Sjedinjenih Država u Pakistanu do kraja ove nedelje.

Američki predsjednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za "New York Post" izjavio danas da su mogući novi pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Otkriveni su glavni uslovi Sjedinjenih Država na šta se Tramp nadovezao u razgovoru za poznati list iz Njujorka.

"Trebalo bi da ostanete tamo (novinar NYP, prim. aut.) jer bi nešto moglo da se dogodi u naredna dva dana Mi smo odlučniji da budemo tamo (u Pakistanu).

Vjerovatnije je, a znate li zašto? Zato što njihov general radi sjajan posao", objasnio je Tramp.