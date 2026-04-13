Merc očekivao da će propasti pregovori Irana i Sjedinjenih Država u Pakistanu.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc oglasio se o propalim pregovorima Irana i Sjedinjenih Država koji su održani u Islamabadu u Pakistanu. Pregovori su propali nakon 21 sata razgovora, obije strane su proglasile pregovore "propalim", a danas od 16 časova (po srpskom vremenu) počela je i blokada Ormuskog moreuza.

Merc je naveo u razgovoru sa novinarima da "nije iznenađen" propalim pregovorima u Pakistanu. Međutim, Merc nije precizirao na koga tačno misli.

"Od samog početka nisam bio impresioniran načinom pripreme ovih pregovora", izjavio je Merc.

Sjedinjene Države su odbile da prihvate predlog Irana da nastave obogaćivanje uranijuma, a nisu prihvatili ni da ukinu sve sankcije. Iran, sa druge strane, ne želi da oslobodi Ormuski moreuz zbog čega je američka vojska danas reagovala blokadom iranskih luka.