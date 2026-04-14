Nova runda mirovnih pregovora Irana i Sjedinjenih Država moguća već ove nedelje. Sjedinjene Države imaju dva ključna uslova.

Nova runda mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država moguća je već ove nedelje, saznaje "NBC News" pozivajući se na dva anonimna izvora. Prvi pregovori održani su u petak 10. aprila u Islamabadu u Pakistanu i nisu dobro prošli nakon više od 20 sati rasprave nakon čega su obje delegacije proglasile pregovore neuspješnim.

Nakon toga su uslijedile nove prijetnje sa obje strane, a američka mornarica je od ponedeljka 13. aprila započela blokadu Ormuskog moreuza. Prethodnog vikenda je u Pakistanu, kao dio američke delegacije, bio i američki potpredsjednik Džejms Di Vens koji je očekivao da će uspjeti pregovori i da neće morati da se dogodi blokada Ormuza.

Šta su glavni uslovi u pregovorima Irana i Sjedinjenih Država?

Sjedinjene Države imaju dva uslova koja su, prema njihovom viđenju, neophodna da se odmah ispune zarad završetka rata na Bliskom istoku. To su:

Oslobođenje Ormuskog moreuza za slobodan transport nafte i gasa

Garancije Irana da neće obogaćivati uranijum

Kako otkrivaju anonimni izvori za "NBC", Iran je tokom pregovora u Pakistanu pristao na tri do pet godina moratorijuma na obogaćivanje uranijuma. Međutim, Sjedinjene Države žele moratorijum na 20 godina što je bilo neprihvatljivo za Iran.

Iran je pristao da smanji količinu uranijuma koji poseduje. Sjedinjene Države traže da se kompletan uranijum ukloni iz države što je takođe bilo neprihvatljivo za Iran.