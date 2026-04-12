Maratonska runda pregovora između iranske i američke delegacije u Islamabadu pauzirana je posle 15 sati iscrpnih razgovora koji će biti nastavljeni i u nedelju, saopštila je iranska strana.

Izvor: Pakistan Prime Minister's Office

Iranski zvaničnici započeli su pregovore u subotu u 13 časova po lokalnom vremenu u hotelu "Serena“ u Islamabadu, najpre sa predstavnicima Pakistana, a potom i sa američkom delegacijom. Razgovori su trajali skoro 15 sati, uz pauze.

Prema izvještaju dopisnika iranske agencije Tasnim iz Islamabada, uprkos "nerazumnim zahtjevima" američke strane i insistiranju iranske delegacije na zaštiti nacionalnih interesa, pregovori će se nastaviti i u nedelju, na predlog Pakistana i uz saglasnost obe strane.

Breaking | Iran-U.S. talks mediated by Pakistan concluded after 14 hours. Technical teams from both sides are now exchanging expert texts. Negotiations will continue despite some remaining differences.#IslamabadTalkshttps://t.co/MewU4uMaJN — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV)April 11, 2026

Nova runda razgovora i razmena tekstova u nedelju

Ranije je Tasnim prenio da je još jedna runda direktnih razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država završena rano ujutru u nedelju. Dvije strane su ponovo razmijenile predloge u prisustvu ekspertskih timova.

Ipak, kako se navodi, između delegacija i dalje postoje ozbiljne razlike u stavovima.

Odluka na američkoj strani

Prema izvorima, "lopta je sada u američkom dvorištu“, jer se od Vašingtona očekuje da odustane od, kako se ocenjuje, "pretjeranih zahtjeva" i zauzme realniji pristup kako bi pregovori mogli da napreduju.

