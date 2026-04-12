Poraz Viktora Orbana nakon 16 godina vlasti može značiti promjene za Mađarsku i EU, uz mogućnost deblokade pomoći Ukrajini.

Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj poslije 16 godina vlasti mogao bi da ima dalekosežne posljedice ne samo za zemlju, već i za Evropsku uniju, Ukrajinu i širi međunarodni poredak.

Prema procjenama, pobjeda Petera Mađara mogla bi da označi kraj dosadašnje konfrontacione politike Budimpešte unutar EU i otvori put za deblokadu pomoći Ukrajini, uključujući paket vrijedan oko 105 milijardi dolara, koji je Orban blokirao.

Istovremeno, očekuje se i odmrzavanje evropskih fondova namijenjenih Mađarskoj, koje je Brisel suspendovao zbog zabrinutosti u vezi sa stanjem demokratije i vladavinom prava.

Orbanov odlazak sa vlasti značio bi i gubitak ključnog saveznika Vladimira Putina unutar EU, uz potencijalne političke potrese među desničarskim pokretima na Zapadu, uključujući i krugove bliske Bijeloj kući.

Na domaćem planu, pobjeda Tise otvara prostor za reforme koje, prema najavama, uključuju borbu protiv korupcije i jačanje nezavisnosti pravosuđa i institucija.

Lider Tise, Peter Mađar, već je ostvario prvi cilj – pobjedu na izborima, ali za sprovođenje ključnih promjena biće mu potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.