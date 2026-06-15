Kovačević je u izjavi za Portal RTNK naveo da je Sud za prekršaje rješenjem utvrdio da na Grahovcu nije napravio nikakav prekršaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud za prekršaje u Podgorici usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio odluku Suda za prekršaje i predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, oglasio je krivim za govor mržnje i izrekao mu novčanu kaznu od 2.000 eura.

Kovačević je u izjavi za Portal RTNK naveo da je Sud za prekršaje rješenjem utvrdio da na Grahovcu nije napravio nikakav prekršaj.

„Viši sud za prekršaje koji je odlučivao po žalbi Višeg tužilaštva na rješenje Suda za prekršaje kojim je utvrđeno da na Grahovcu nisam napravio nikakav prekršaj, uskratio me je prije nego što je donio ovakvu odluku za pravo izjašnjenja na žalbu i odluku donio bez toga.

Sa druge strane dio vijeća i glavni inicijator ovakve odluke jeste supruga branioca Vesne Medenice tako da je u pitanju u potpunosti politička odluka koja nema nikakvo utemeljenje u pravu i činjenicama. Pisaćemo Ustavnom sudu i očekujemo da ova odluka bude stavljena van snage“, kazao je za Portal RTNK Kovačević.