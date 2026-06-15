“Naša strana dosljedno poštuje postignuti dogovor da se pojedina pitanja i tok pregovora ne komentarišu javno sve do postizanja obostrano prihvatljivih rješenja."

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Crna Gora i Republika Hrvatska identifikovale su otvorena pitanja od zajedničkog interesa o kojima se razgovara u kontinuitetu, na različitim nivoima i u različitim formatima. Za pojedina pitanja, saglasnošću dvije strane, formirane su posebne komisije, odnosno obnovljen je rad postojećih komisija i odbora nakon višegodišnjeg zastoja, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore povodom, kako kažu, različitih komentara i izjava koje su se pojavile u medijskom prostoru.

Razgovori se, kako ističu, vode između dvije susjedne i savezničke države, u duhu međusobnog uvažavanja, poštovanja i partnerskih odnosa, a Crna Gora tim razgovorima pristupa odgovorno, u dobroj vjeri i sa jasnim opredjeljenjem da se sva otvorena pitanja rješavaju dijalogom.

“Naša strana dosljedno poštuje postignuti dogovor da se pojedina pitanja i tok pregovora ne komentarišu javno sve do postizanja obostrano prihvatljivih rješenja. Riječ je o složenim pitanjima koja imaju svoj istorijski kontekst i koja često nose dodatnu društvenu i emotivnu dimenziju. Upravo zato smatramo da se ona ne mogu i ne smiju rješavati putem medijskih istupa, posebno kada se iznose paušalne ocjene bez dovoljno poznavanja činjenica i ukupnog konteksta”, piše u saopštenju.

Takve nastupe, bez obzira sa koje strane dolazili, u MVP ne smatraju doprinosom procesu pronalaženja rješenja.

“Naprotiv, u pojedinim slučajevima oni predstavljaju pokušaj sticanja kratkoročne političke koristi na račun državnih interesa ili dio pregovaračke taktike koja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja. Ministarstvo se na takve izjave neće osvrtati niti ih dodatno komentarisati”, piše u saopštenju.

Istovremeno, kažu da u potpunosti razumiju interesovanje javnosti i pravo građana da budu informisani o pitanjima od državnog značaja.

“Međutim, jednako je važno razumjeti da diplomatija, po svojoj prirodi, podrazumijeva određeni stepen diskrecije. Ozbiljni pregovarački procesi ne vode se pred kamerama niti putem dnevnih medijskih reakcija. Njihov uspjeh često zavisi upravo od sposobnosti učesnika da razgovaraju otvoreno, odgovorno i bez pritiska javnog nadmetanja. Diskrecija u takvim okolnostima nije izraz netransparentnosti, već nužan preduslov za postizanje održivih i obostrano prihvatljivih rješenja”, piše u saopštenju.

Ministarstvo vanjskih poslova je, dodaju, i do sada redovno informisalo javnost o održanim sastancima, postignutim dogovorima i svim pitanjima u vezi sa kojima su ostvareni konkretni rezultati. Pri tome smo uvijek vodili računa da javnosti pružimo relevantne informacije, ne dovodeći pritom u pitanje pregovaračku poziciju Crne Gore niti mogućnost da se proces uspješno okonča.

“Posebno naglašavamo da se razgovori vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Stavovi i pozicije naše države ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih, u skladu sa Ustavom i zakonima, utvrđuju nadležne državne institucije, prije svega Vlada Crne Gore.

Naš cilj ostaje postizanje obostrano prihvatljivih rješenja za pitanja koja već decenijama opterećuju odnose dvije susjedne i savezničke države. Posvećenost dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj saradnji i evropskim vrijednostima predstavlja jedno od temeljnih opredjeljenja Crne Gore. Uvjereni smo da je odgovornost naše generacije da otvorena pitanja rješava dijalogom i na taj način budućim generacijama ostavi stabilniji, sigurniji i prosperitetniji region”, navodi se u saopštenju.

Isti pristup Crna Gora, ističu, primjenjuje i u odnosima sa svim susjednim državama koje pokažu spremnost da otvorena pitanja rješavaju ozbiljno, konstruktivno i u duhu međusobnog poštovanja.

“Crna Gora i Republika Hrvatska upravo kroz ovakav pristup potvrđuju spremnost da o svim pitanjima razgovaraju otvoreno i odgovorno, sa ciljem pronalaženja kompromisnih rješenja zasnovanih na činjenicama i uz puno uvažavanje interesa obje države. Tamo gdje eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima, u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom”, zaključili su iz MVP.