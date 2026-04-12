Viktor Orban je priznao poraz na izborima u Mađarskoj.

Izvor: Profimedia

Prema najnovijim podacima Nacionalne izborne kancelarije Mađarske, uz obrađenih 60,24 odsto glasova, Tisa nastavlja vođstvo sa 136 mandata, dok Fides-KDNP ima 56, a Mi Hazank za sada nema značajniji rezultat u ovom presjeku.

Tisa je do ove prednosti došla sa 41 mandatom sa liste i 95 iz pojedinačnih izbornih jedinica, čime održava veliku razliku u odnosu na dosadašnju vlast.

Orban priznao poraz

Premijer Viktor Orbán obratio se pristalicama nakon što je priznao poraz na izborima, poručivši da je "rezultat jasan i bolan“.

On je istakao da je pred njegovom strankom sada novi zadatak.

"Nemamo više teret upravljanja državom, pa moramo ponovo da izgradimo naše zajednice", rekao je Orban.

Zahvalio je, kako je naveo, oko dva i po miliona birača koji su do sada glasali za Fides i poručio da ih ta stranka „nikada neće iznevjeriti“.

"Mi nikada ne odustajemo, to ljudi znaju o nama - nikada ne odustajemo. Dani pred nama su vrijeme da zaliječimo rane", dodao je.

Iako se glasovi i dalje prebrojavaju, uz oko 60 odsto obrađenih rezultata, lider opozicije Peter Mađar na putu je da osvoji dvotrećinsku većinu u parlamentu, što bi predstavljalo ubjedljivu pobjedu.

Podsjetimo, Peter Mađar je nedavno napisao na društvenim mrežama da mu je Viktor Orban telefonom čestitao pobjedu.