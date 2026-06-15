Gejdži je već izabrao model, rekavši na press-u da mu je stari RAM iz 2020. prešao preko 65.000 milja, a Arman ga je čak pitao koje boje želi!

Izvor: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / PROFIMEDIA

Najbolje rangirani izazivač u lakoj kategoriji gledao je kako njegov jedan od najvećih rivala, Ilia Topuria, predaje borbu ostankom na stolici između rundi na događaju UFC Freedom 250, čime je Džastin Gejdži osvojio neprikosnovenu titulu prvaka lake kategorije u jednom od najvećih iznenađenja u novijoj istoriji UFC-a.

Carukjan je upravo na takav ishod imao uložen milion dolara.

Po ponuđenim kvotama, dobitna opklada donijela mu je 5,7 miliona dolara.

Carukjan je bio određen kao rezervni borac za glavnu borbu na UFC Freedom 250, ali je na kraju odlučio da ne spušta težinu na 70 kg zbog male vjerovatnoće da bi Topurija ili Gejdži otkazali nastup u posljednjem trenutku.

Gledano iz današnje perspektive, to nije bila loša odluka. Izbjegavanje vaganja i zadržavanje opklade u igri pokazalo se daleko unosnijim od uloge rezervnog borca, koja se na kraju nije ni aktivirala.

Poznati MMA borac je obećao da će Džastinu Gejdžu kupiti novi džip RAM ako pobijedi Iliju Topuriju na sinoćnjem spektaklu "UFC Freedom 250" u borbu za titulu — i sada to i ostvaruje.

Gejdži je već izabrao model, rekavši na press-u da mu je stari RAM iz 2020. prešao preko 65.000 milja, a Arman ga je čak pitao koje boje želi!