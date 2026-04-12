U Mađarskoj su održani izbori sa najmasovnijim glasanjem u istoriji moderne demokratije.

U Mađarska su održani parlamentarni izbori koji bi mogli da odrede politički pravac zemlje i njen odnos sa ključnim partnerima u Evropi i svijetu.

Na osnovu 6,56 odsto prebrojanih glasova, opoziciona stranka Tisa osvojila je 110 mandata, dok je vladajući Fidesz dobio 71 mandat u mađarskom parlamentu.

Tisa trenutno bolje stoji u glasanju po izbornim jedinicama, dok lista Fidesa ima prednost kada je riječ o glasovima po proporcionalnom sistemu.

Novi presjeci rezultata očekuju se između 21.00 i 22.00, kada bi slika o konačnom ishodu mogla biti znatno jasnija.

Prema podacima do 17 časova, glasalo je čak 74,23 odsto birača, čime je praktično potvrđeno da su ovi izbori najmasovniji od promjene režima i u istoriji moderne mađarske demokratije.