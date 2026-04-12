Peter Mađar, lider stranke Tisa, u objavi na društvenim mrežama naveo je da mu je Viktor Orbán telefonom čestitao na pobjedi.

Prema trenutnom presjeku rezultata izbora u Mađarskoj, Tisa ima 136 mandata, dok koalicija Fides-KDNP, predvođena Viktor Orbán, osvaja 56, a Mi Hazank sedam mandata u parlamentu koji broji ukupno 199 poslaničkih mjesta.

Tisa je do ove prednosti došla sa 41 mandatom sa liste i 95 iz pojedinačnih izbornih jedinica, čime je napravila ogromnu razliku u odnosu na dosadašnju vlast.

