Suđenje za pranje novca protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga i ostalih optuženih ulazi u završnu fazu, pošto je za naredno ročište zakazano iznošenje završnih riječi.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Postupak za pranje para koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga Bojane i Tanje, bračnog para Filipa i Marije Ivanovski, kao i Belivukove tašte Snežane Đorđević, približava se kraju, s obzirom na to da je za naredno ročište zakazan početak iznošenja završnih riječi.

Tokom današnjeg pretresa sud je odbio predlog odbrane da se ukine mjera zabrane napuštanja boravišta Bojani Belivuk i Tanji Miljković.

Vidi opis Sud odbio zahtjev Belivukove i Miljkovićeve žene: Sumnja se da je Zvicer za ubistva plaćao kokainom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 8 / 8

"Od početka postupka do dana današnjeg, Bojana Belivuk i Tanja Miljković poštovale su mjere i redovno se pojavljivale na suđenjima, pa predlažem da se ukine mjera zabrane napuštanja boravišta", rekao je branilac optuženih žena vođa klana.

Sa druge strane, tužilaštvo se usprotivilo tom zahtjevu.

"Tužilaštvo se protivi ukidanju mjere zabrane napuštanja boravišta, imajući u vidu fazu postupka jer ulazimo u završne riječi", naveo je tužilac, a sud je nakon vijećanja, donio odluku i odbio predlog odbrane.

Dio optužnice izmijenjen

Inače, prije nego što tužilaštvo i odbrana iznesu završne argumente, sud je usvojio predlog odbrane da se ispitaju dvojica svjedoka, Goran Antonijević i Vladimir Gagić. Advokat vođi klana, Dejan Lazarević, predložio je pomenute svjedoke, s obzirom na to da je, kako kaže, jedan dio optužnice u odnosu na Marka Miljkovića izmijenjen.

"Ova optužnica je izmijenjena u odnosu na jedno krivično djelo koje se tiče navodne kupoprodaje stanova pokojnog dede Marka Miljkovića. Što se tiče ovih svjedoka i s obzirom na sva saznanja, odbrana je imala prilike i ranije da ih predloži, a to do sada nisu uradili, zato predlažemo da se odbaci taj predlog jer nema opravdanih razloga za tako nešto", rekao je danas javni tužilac Predrag Ćetković.

Vidi opis Sud odbio zahtjev Belivukove i Miljkovićeve žene: Sumnja se da je Zvicer za ubistva plaćao kokainom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 13 13 / 13

Ipak, kako je rečeno u sudnici, pomenuti svjedoci će biti pozvani, međutim, ukoliko se oni ne odazovu pozivu, predlog za njihovo saslušanje biće otklonjen.

"Zvicer im riješio stanove i ubistva plaćao u kokainu"

Istovremeno, odbijen je i predlog da se obavi vještačenje Srđana Lalića, svedoka saradnika u postupku protiv Belivuka, Miljkovića i ostalih. Podsjetimo, Lalić je na prethodnom suđenju tvrdio da su optuženi svu svoju imovinu stekli novcem zarađenim kriminalnim aktivnostima.

"Zaradili su od ubistava, trgovine narkoticima, zanatski su se bavili organizovanim kriminalom", rekao je Lalić pred sudom.

Govoreći o nekretninama i skupocjenim stvarima koje su posjedovali pripadnici grupe, svjedok saradnik je tvrdio da su sredstva za njihovu kupovinu poticala iz kriminala, navodeći da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer za pojedina ubistva navodno isplaćivao pripadnike grupe kokainom.

Izvor: Interpol

Lalić je pred sudom govorio i o stanu koji se vodi na Tanju Miljković, osporavajući tvrdnje da je nekretnina kupljena novcem dobijenim na svadbi.

"Čitao sam u medijima da su izjavili da su ga kupili novcem, 200.000 eura ako se dobro sjećam, koji su dobili na svadbi. Ma kakvi, Miljković bi se ženio svakog četvrtka i subote da je tako", rekao je Lalić.

On je tokom svjedočenja ostao pri tvrdnji da su kuće, stanovi, automobili i satovi koje su posjedovali optuženi kupljeni novcem stečenim vršenjem krivičnih djela.

Naredno ročište zakazano je za septembar, a prema ocjeni učesnika u postupku, kraj suđenja mogao bi da uslijedi tokom jeseni.

(Kurir/MONDO)